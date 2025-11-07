Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни втратили право на багаторазові візи — рішення ЄС

Росіяни втратили право на багаторазові візи — рішення ЄС

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:34
Оновлено: 18:35
Єврокомісія заборонила видачу шенгенських віз для росіян — деталі
Засідання Єврокомісії. Фото ілюстративне: Reuters

Європейська комісія офіційно заборонила видачу багаторазових шенгенських віз громадянам Росії. Відтепер кожен росіянин змушений буде проходити нову перевірку щоразу, коли захоче відвідати країни Євросоюзу.

Про це повідомляється у Виконавчому рішенні Комісії про встановлення правил видачі багаторазових віз громадянам Росії.

Росіяни залишилися без "шенгену" на роки

Згідно з рішенням, російські громадяни більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи, а кожне нове звернення розглядатиметься окремо. Єврокомісія пояснила, що нові правила запроваджені через посилення безпекових ризиків, пов’язаних із війною Росії проти України. Йдеться також про випадки зловживань, коли Кремль використовує міграційні процеси для дестабілізації країн ЄС.

"Оцінка, проведена в рамках місцевого Шенгенського співробітництва в Російській Федерації відповідно до статті 24(2b) цього Регламенту, дійшла висновку, що непровокована та невиправдана війна агресії Росії проти України суттєво змінила міграційний та безпековий ризик, пов'язаний з російськими заявниками на отримання візи... Тому до російських заявників повинні застосовуватися значно більш обмежувальні правила", — йдеться у рішенні Комісії.

Європейська сторона вказує, що Росія використовує міграцію як інструмент впливу, зокрема через саботаж, шпигунство та пропаганду. Рішення Єврокомісії також посилює перевірки кожного російського заявника, аби уникнути проникнення осіб, причетних до підривної діяльності. Як наголосила дипломатка ЄС Кая Каллас, "вільно пересуватися Європою — це привілей, а не даність".

"Використання Росією міграційної зброї, акти саботажу на території держав-членів та в міжнародних водах Балтійського моря, що спричиняють кібер- та промислові шпигунські загрози, а також потенційне зловживання візами для поширення пропаганди, що підтримує війну Росії агресії проти України або участь в іншій підривній діяльності на шкоду ЄС, означають, що російські заявники на отримання візи повинні ретельно та часто перевірятися, перш ніж їм буде видано візу", — додає Комісія.

Нагадаємо, що Італія закриває Європу росіянам — тепер кожна віза для них має індивідуальні обмеження, які можуть забороняти в’їзд до кількох країн Шенгену навіть для транзиту.

Раніше ми також інформували, що Словаччина відновила видачу туристичних віз громадянам Росії, призупинену ще у 2022 році.

