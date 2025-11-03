Бои за Покровск — Снегирев объяснил как воюют россияне

ВСУ в Покровске. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Российские войска пытаются закрепиться в центре Покровска, однако город остается под контролем украинских сил и не является "серой зоной". Оккупанты изменили тактику и теперь действуют малыми штурмовыми группами, пытаясь проникнуть в жилую застройку города.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире программы "Ранок.LIVE".

Аналитик отметил, что ситуация в Покровске остается сложной, а характер боевых действий существенно отличается от событий в Бахмуте. Если во время штурма Бахмута россияне использовали массированные атаки с большим количеством личного состава, бронетехники и артиллерии, так называемые "мясные штурмы", то сейчас в Покровске враг действует малыми группами, пытаясь закрепиться в важных районах города.

Бои продолжаются за ключевые позиции, в частности в районе железнодорожного пути, разделяющего Покровск пополам. Российские подразделения пытаются занять здания железнодорожной станции и создать оперативное окружение украинских сил в промышленной зоне.

Также идут бои вблизи местной школы №2. По словам Снегирева, это свидетельствует об определенном продвижении противника, однако утверждение, что Покровск полностью перешел в "серую зону", не соответствует действительности.

"Последние события на Покровском направлении, а именно присутствие Главнокомандующего Сил обороны Украины Сирского, свидетельствуют о том, что Генштаб Сил обороны Украины четко осознает те опасности, которые сложились сейчас в моменте инфильтрации штурмовых групп оккупантов непосредственно в Покровске. Силами обороны Украины проводятся соответствующие мероприятия, а именно проведение контрдиверсионных мероприятий в моменте выявления уничтожения штурмовых групп оккупантов. За последние сутки, за предыдущие сутки потери оккупантов за сутки 83 личного состава", — заявил Снегирев.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении.

Также в СМИ сообщали, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов лично руководит операцией в Покровске.