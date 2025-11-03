Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне воюют в Покровске по другой тактике — что делают

Россияне воюют в Покровске по другой тактике — что делают

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 09:55
обновлено: 09:59
Бои за Покровск — Снегирев объяснил как воюют россияне
ВСУ в Покровске. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Российские войска пытаются закрепиться в центре Покровска, однако город остается под контролем украинских сил и не является "серой зоной". Оккупанты изменили тактику и теперь действуют малыми штурмовыми группами, пытаясь проникнуть в жилую застройку города.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире программы "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте также:

Россияне воюют в Покровске совсем не так, как в Бахмуте

Аналитик отметил, что ситуация в Покровске остается сложной, а характер боевых действий существенно отличается от событий в Бахмуте. Если во время штурма Бахмута россияне использовали массированные атаки с большим количеством личного состава, бронетехники и артиллерии, так называемые "мясные штурмы", то сейчас в Покровске враг действует малыми группами, пытаясь закрепиться в важных районах города.

Бои продолжаются за ключевые позиции, в частности в районе железнодорожного пути, разделяющего Покровск пополам. Российские подразделения пытаются занять здания железнодорожной станции и создать оперативное окружение украинских сил в промышленной зоне.

Также идут бои вблизи местной школы №2. По словам Снегирева, это свидетельствует об определенном продвижении противника, однако утверждение, что Покровск полностью перешел в "серую зону", не соответствует действительности.

"Последние события на Покровском направлении, а именно присутствие Главнокомандующего Сил обороны Украины Сирского, свидетельствуют о том, что Генштаб Сил обороны Украины четко осознает те опасности, которые сложились сейчас в моменте инфильтрации штурмовых групп оккупантов непосредственно в Покровске. Силами обороны Украины проводятся соответствующие мероприятия, а именно проведение контрдиверсионных мероприятий в моменте выявления уничтожения штурмовых групп оккупантов. За последние сутки, за предыдущие сутки потери оккупантов за сутки 83 личного состава", — заявил Снегирев.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на Покровском направлении.

Также в СМИ сообщали, что руководитель ГУР МО Кирилл Буданов лично руководит операцией в Покровске.

российские войска ВСУ Донецкая область война в Украине Покровск боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации