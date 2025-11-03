Відео
Україна
Росіяни воюють у Покровську за іншою тактикою — що роблять

Росіяни воюють у Покровську за іншою тактикою — що роблять

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:55
Оновлено: 10:14
Бої за Покровськ — Снєгирьов пояснив, як воюють росіяни
ЗСУ у Покровську. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська намагаються закріпитися в центрі Покровська, однак місто залишається під контролем українських сил і не є "сірою зоною". Окупанти змінили тактику й тепер діють малими штурмовими групами, намагаючись проникнути в житлову забудову міста.

Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Читайте також:

Росіяни воюють у Покровську геть не так, як у Бахмуті

Аналітик наголосив, що ситуація у Покровську залишається складною, а характер бойових дій суттєво відрізняється від подій у Бахмуті. Якщо під час штурму Бахмута росіяни використовували масовані атаки з великою кількістю особового складу, бронетехніки та артилерії, так звані "м’ясні штурми", то нині у Покровську ворог діє малими групами, намагаючись закріпитися у важливих районах міста.

Бої тривають за ключові позиції, зокрема в районі залізничної колії, що розділяє Покровськ навпіл. Російські підрозділи намагаються зайняти будівлі залізничної станції та створити оперативне оточення українських сил у промисловій зоні.

Також точаться бої поблизу місцевої школи №2. За словами Снєгирьова, це свідчить про певне просування противника, однак твердження, що Покровськ повністю перейшов у "сіру зону", не відповідає дійсності.

"Останні події на Покровському напрямку, а саме присутність Головнокомандувача Сил оборони України Сирського, свідчать про те, що Генштаб Сил оборони України чітко усвідомлює ті небезпеки, які склалися наразі в моменті інфільтрації штурмових груп окупантів безпосередньо Покровську. Силами оборони України проводяться відповідні заходи, а саме проведення контрдиверсійних заходів в моменті виявлення знищення штурмових груп окупантів. За останню добу, за попередню добу втрати окупантів за добу 83 особового складу", — заявив Снєгирьов. 

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровському напрямку.

Також у ЗМІ повідомляли, що керівник ГУР МО Кирило Буданов особисто керує операцією у Покровську

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
