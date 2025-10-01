Видео
Главная Новости дня Россияне ударили возле многоэтажки в Балаклее — есть погибшая

Россияне ударили возле многоэтажки в Балаклее — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:13
Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее - подробности
Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Балаклее Харьковской области оккупанты нанесли ракетный удар, в результате чего погибла 70-летняя женщина. Еще четверо женщин получили в результате обстрела ранения и были госпитализированы, а 88-летняя местная жительница получила острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в официальном Telegram-канале в среду, 1 октября.

Реклама
Читайте также:
Окупанти вдарили ракетою по Балаклії: подробиці трагедії
Работа спасателей. Фото: сообщение МВД Украины в Telegram

Ракетный удар по Балаклее

По предварительным данным, вражеский снаряд попал в землю рядом с пятиэтажным жилым домом, из-за чего возник пожар в одной из квартир и загорелся припаркованный автомобиль. На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС и бригады медиков, которые оказывают помощь пострадавшим. В результате обстрела погибла женщина 70 лет, а еще четверо — в возрасте от 35 до 79 лет — получили ранения.

Росіяни вдарили біля багатоповерхівки в Балаклії — є загибла - фото 2
Сообщение Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

"В результате вражеской атаки погибла 70-летняя женщина. Ранения получили 79-летняя, 78-летняя, 35-летняя и 60-летняя женщины. Все пострадавшие были госпитализированы. Также острую реакцию на стресс испытала 88-летняя женщина", — отметил Синегубов.

У Балаклії ракета влучила біля житлового будинку — є жертви
Работа спасателей. Фото: сообщение МВД Украины в Telegram

Сейчас продолжается ликвидация последствий удара, в частности тушение пожара и обследование дома. Медики работают с пострадавшими, а спасатели контролируют ситуацию на месте трагедии. Зафиксированы разрушения жилых помещений и повреждения имущества.

Чим закінчилася атака окупантів на Балаклію
Спасатель в Балаклее. Фото: сообщение МВД Украины в Telegram

Напомним, что после российского обстрела в Славутиче объекты Чернобыльской АЭС остались без электроснабжения, что создало угрозу ядерной безопасности.

Ранее мы также информировали, что 1 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру беспилотниками, из-за чего в Киевской и Черниговской областях возникли перебои с электроснабжением.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
