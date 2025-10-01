Відео
Головна Новини дня Росіяни вдарили біля багатоповерхівки в Балаклії — є загибла

Росіяни вдарили біля багатоповерхівки в Балаклії — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 20:13
Окупанти нанесли ракетний удар по Балаклії — подробиці
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДСНС Харківщини

У Балаклії Харківської області окупанти завдали ракетного удару, внаслідок чого загинула 70-річна жінка. Ще четверо жінок отримали внаслідок обстрілу поранення та були шпиталізовані, а 88-річна місцева мешканка зазнала гострої стресової реакції.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в офіційному Telegram-каналі у середу, 1 жовтня.

Окупанти вдарили ракетою по Балаклії: подробиці трагедії
Праця рятувальників. Фото: допис МВС України у Telegram

Ракетний удар по Балаклії

За попередніми даними, ворожий снаряд влучив у землю поруч із п’ятиповерховим житловим будинком, через що виникла пожежа в одній із квартир та зайнявся припаркований автомобіль. На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС та бригади медиків, які надають допомогу постраждалим. Внаслідок обстрілу загинула жінка 70 років, а ще четверо — віком від 35 до 79 років — зазнали поранень.

Росіяни вдарили біля багатоповерхівки в Балаклії — є загибла - фото 2
Допис Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка", — зазначив Синєгубов.

У Балаклії ракета влучила біля житлового будинку — є жертви
Робота рятувальників. Фото: допис МВС України у Telegram

Наразі триває ліквідація наслідків удару, зокрема гасіння пожежі та обстеження будинку. Медики працюють з потерпілими, а рятувальники контролюють ситуацію на місці трагедії. Зафіксовані руйнування житлових приміщень та пошкодження майна.

Чим закінчилася атака окупантів на Балаклію
Рятувальник у Балаклеї. Фото: допис МВС України у Telegram

Нагадаємо, що після російського обстрілу у Славутичі об’єкти Чорнобильської АЕС залишилися без електропостачання, що створило загрозу ядерній безпеці.

Раніше ми також інформували, що 1 жовтня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру безпілотниками, через що у Київській та Чернігівській областях виникли перебої з електропостачанням.

Харківська область обстріли Балаклія Олег Синєгубов ДСНС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
