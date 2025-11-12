Последствия атаки России на Днепропетровскую область 12 ноября — детали от ГСЧС

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

Россияне нанесли удары по Днепропетровской области в ночь на 12 ноября. В результате атаки на Васильковскую громаду погиб мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Последствия обстрела Днепропетровской области

"Враг атаковал Васильковскую громаду, что на Синельниковщине, беспилотником. К сожалению, погиб 47-летний мужчина. Соболезнования родным и близким. Повреждена инфраструктура", — отметил Гайваненко.

Также, по его словам, российские захватчики обстреляли Павлоград ударными беспилотниками, из-за чего повреждены частные предприятия и авто.

Пожарный тушит огонь после атаки России. Фото: ГСЧС

Огнеборец ликвидирует последствия российского обстрела. Фото: ГСЧС

Кроме того, оккупанты били и по Никопольщине, используя артиллерию и FPV-дрон — попали по районному центру и Покровской громаде. В результате ударов загорелся частный дом, пожар потушили работники ГСЧС.

"Защитники неба уничтожили в области 8 беспилотников, сообщили в ПвК", — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Спасатели разбирают завалы разрушенного Россией дома. Фото: ГСЧС

Разрушенный Россией частный жилой дом. Фото: ГСЧС

Напомним, что россияне атаковали и остальные области Украины в ночь на 12 ноября, в частности, взрывы слышали в Харькове.

Также мы сообщали, что во время очередной атаки России на Днепропетровскую область в воскресенье, 9 ноября, была ранена местная жительница и разрушена школа. Кроме того, россияне повредили жилые дома, хозяйственные постройки и заправку.

Добавим, что на Днепропетровщине расширили зону обязательной эвакуации.