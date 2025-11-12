Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині — наслідки обстрілу

Росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині — наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 08:55
Оновлено: 08:55
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область 12 листопада — деталі від ДСНС
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 12 листопада. Внаслідок атаки на Васильківську громаду загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", — зазначив Гайваненко. 

Також, за його словами, російські загарбники обстріляли Павлоград ударними безпілотниками, через що пошкоджені приватні підприємства та авто.

Які наслідки обстрілу Дніпропетровської області 12 листопада
Пожежник гасить вогонь після атаки Росії. Фото: ДСНС
Куди поцілили росіяни в Дніпропетровськй області 12 листопада
Вогнеборець ліквідує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, окупанти гатили й по Нікопольщині, використовуючи артилерію та FPV-дрон — влучили по районному центру та Покровській громаді. Внаслідок ударів зайнявся приватний будинок, пожежу загасили працівники ДСНС.

"Захисники неба знищили в області 8 безпілотників, повідомили в ПвК", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Які райони та громади атакувала Росія в Дніпропетровській області 12 листопада
Рятувальники розбирають завали зруйнованого Росією будинку. Фото: ДСНС
Фото наслідків прильотів у Дніпропетровській області 12 листопада
Зруйнований Росією приватний житловий будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що росіяни атакували й решту областей України в ніч проти 12 листопада, зокрема, вибухи чули в Харкові.

Також ми повідомляли, що під час чергової атаки Росії на Дніпропетровську область в неділю, 9 листопада, було поранено місцеву жительку та зруйновано школу. Крім того, росіяни пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та заправку.

Додамо, що на Дніпропетровщині розширили зону обов'язкової евакуації.

ДСНС Дніпропетровська область обстріли Росія атака загиблі
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації