Наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область 12 листопада — деталі від ДСНС

Росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині — наслідки обстрілу
Росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 12 листопада. Внаслідок атаки на Васильківську громаду загинув чоловік.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", — зазначив Гайваненко.
Також, за його словами, російські загарбники обстріляли Павлоград ударними безпілотниками, через що пошкоджені приватні підприємства та авто.
Крім того, окупанти гатили й по Нікопольщині, використовуючи артилерію та FPV-дрон — влучили по районному центру та Покровській громаді. Внаслідок ударів зайнявся приватний будинок, пожежу загасили працівники ДСНС.
"Захисники неба знищили в області 8 безпілотників, повідомили в ПвК", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.
Нагадаємо, що росіяни атакували й решту областей України в ніч проти 12 листопада, зокрема, вибухи чули в Харкові.
Також ми повідомляли, що під час чергової атаки Росії на Дніпропетровську область в неділю, 9 листопада, було поранено місцеву жительку та зруйновано школу. Крім того, росіяни пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та заправку.
Додамо, що на Дніпропетровщині розширили зону обов'язкової евакуації.
