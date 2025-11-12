Наслідки атаки Росії на Дніпропетровську область 12 листопада — деталі від ДСНС

Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області в ніч проти 12 листопада. Внаслідок атаки на Васильківську громаду загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області

"Ворог атакував Васильківську громаду, що на Синельниківщині, безпілотником. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Пошкоджена інфраструктура", — зазначив Гайваненко.

Також, за його словами, російські загарбники обстріляли Павлоград ударними безпілотниками, через що пошкоджені приватні підприємства та авто.

Пожежник гасить вогонь після атаки Росії. Фото: ДСНС

Вогнеборець ліквідує наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Крім того, окупанти гатили й по Нікопольщині, використовуючи артилерію та FPV-дрон — влучили по районному центру та Покровській громаді. Внаслідок ударів зайнявся приватний будинок, пожежу загасили працівники ДСНС.

"Захисники неба знищили в області 8 безпілотників, повідомили в ПвК", — додав очільник Дніпропетровської ОВА.

Рятувальники розбирають завали зруйнованого Росією будинку. Фото: ДСНС

Зруйнований Росією приватний житловий будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що росіяни атакували й решту областей України в ніч проти 12 листопада, зокрема, вибухи чули в Харкові.

Також ми повідомляли, що під час чергової атаки Росії на Дніпропетровську область в неділю, 9 листопада, було поранено місцеву жительку та зруйновано школу. Крім того, росіяни пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та заправку.

Додамо, що на Дніпропетровщині розширили зону обов'язкової евакуації.