Россияне поднимают со дна утопленный ВСУ "Новочеркасск"

Работы по поднятию утопленного корабля "Новочеркасск". Фото: росСМИ

В Феодосии, находящемся во временно оккупированном Крыму, начали поднимать со дна моря корабль "Новочеркасск". Он был потоплен Силами обороны Украины в 2023 году.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Фотографии публикуют местные паблики. На кадре — обломок корма утопленного корабля.

Украинская армия потопила российский десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ подтвердило "повреждение" корабля.

Оккупационные власти сообщали о ранении 5 человек и одного погибшего. Также пострадал Железнодорожный вокзал. В частности, взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В домах, находящихся вблизи порта, выбило окна и стеклянные двери.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что на борту ВДК "Новочеркасск" Черноморского флота РФ в момент ракетного удара по порту оккупированной Феодосии могли находиться 80 моряков.

Поднятие обломков корабля "Новочеркасск". Фото: росСМИ

Ранее мы писали, что в Стрелковой бухте Севастополя остались лишь несколько боевых катеров и два вспомогательных судна. Остальные покинули Крым из-за страха перед ударами ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ окончательно покинул Крым. Кроме того, стало известно, зачем россияне выводят военные корабли из базы в Новороссийске.