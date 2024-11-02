Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ"

Роботи з підняття потопленого корабля "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

У Феодосії, що знаходиться у тимчасово окупованому Криму, почали підіймати з дна моря корабель "Новочеркаськ". Його було потоплено Силами оборони України в 2023 році.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

"Новочеркаськ" почали піднімати з дна

Фото публікують місцеві пабліки. На кадрі — уламок корми потопленого корабля.

Українська армія потопила російський десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму. Міноборони РФ підтвердило "пошкодження" корабля.

Окупаційна влада повідомляла про поранення 5 людей та одного загиблого. Також постраждав Залізничний вокзал. Зокрема, вибуховою хвилею вибило вікна, обсипалась штукатурка. У будинках, що знаходяться поблизу порту, повибивало вікна та скляні двері.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що на борту ВДК "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в момент ракетного удару по порту окупованої Феодосії могли перебувати 80 моряків.

Підняття уламків корабля "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

Раніше ми писали, що у Стрілецькій бухті Севастополя залишилися лише декілька бойових катерів і два допоміжні судна. Решта залишили Крим через страх перед ударами ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорноморський флот РФ остаточно залишив Крим. Крім того, стало відомо, навіщо росіяни виводять військові кораблі з бази у Новоросійську.