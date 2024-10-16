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Корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов випробування в морі

16 жовтня 2024 22:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Випробування корвета Гетьман Іван Мазепа — деталі
Корвет "Гетьман Іван Мазепа". Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" успішно вийшов на ходові випробування в морі. Це в черговий раз підтверджує статус України як морської держави.

Про це повідомив пресслужба Військово-морських сил у середу, 16 вересня.

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Випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа"

"Україна — морська держава! Корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на ходові випробування в морі. Разом до перемоги!" — повідомили у ВМС.

В рамках випробувань з корвета було випущено торпеду, а також проведено тренування з посадки вертольота.

Раніше речник ВМС заявив, що Росія вважає себе потужною морською державою, але фактично її військово-морські сили не можуть впливати на перебіг війни в Україні. Реальні бойові дії продемонстрували слабкість ВМФ РФ.

Раніше ми писали, що протягом останніх кількох місяців кількість військової допомоги для України від міжнародних партнерів зменшилася. Проте вона має надходити набагато швидше, над чим і працюють країни нордично-балтійської вісімки. 

Україна корабель море ВМС ЗСУ

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