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Корвет "Гетман Иван Мазепа" прошел испытания в море

16 октября 2024 22:51
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Испытание корвета Гетьман Иван Мазепа — детали
Корвет "Гетман Иван Мазепа". Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Корвет "Гетман Иван Мазепа" успешно вышел на ходовые испытания в море. Это в очередной раз подтверждает статус Украины как морского государства.

Об этом сообщил пресс-служба Военно-морских сил в среду, 16 сентября.

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Испытание корвета "Гетман Иван Мазепа"

"Украина — морское государство! Корвет "Гетьман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания в море. Вместе к победе!" — сообщили в ВМС.

В рамках испытаний из корвета была выпущена торпеда, а также проведена тренировка по посадке вертолета.

Ранее представитель ВМС заявил, что Россия считает себя мощным морским государством, но фактически его военно-морские силы не могут влиять на ход войны в Украине. Реальные боевые действия показали слабость ВМФ РФ.

Ранее мы писали, что за последние несколько месяцев количество военной помощи для Украины от международных партнеров уменьшилось. Однако она должна поступать гораздо быстрее, над чем и работают страны нордически-балтийской восьмерки.

ВСУ ВМС корабль Украина море

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