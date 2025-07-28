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Главная Новости дня Россияне не могут оформить документы — что произошло

Россияне не могут оформить документы — что произошло

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 23:58
В России произошел сбой на едином портале государственных услуг
Паспорт РФ. Фото: росСМИ

В России произошел масштабный сбой в едином портале государственных услуг. Жители страны-агрессора не могут получить доступ к сайту и оформить документы.

Об этом сообщило российское издание The Moscow Times.

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Пользователи из России массово сообщают о проблемах с доступом к сайту ЕПДП. По словам юзеров, при обновлении страницы возникает ошибка, а войти в личный кабинет невозможно.

Из-за сбоя люди не могут быстро получить необходимые справки или оформить документы.

Причины сбоя пока неизвестны, ведь официальные представители пока не дают никаких комментариев по ситуации. Срок восстановления работы портала также не уточняется.

Напомним, накануне в России произошел транспортный коллапс из-за хакерской атаки на "Аэрофлот".

А также хакеры ГУР атаковали российские серверы в оккупированном Крыму.

госуслуги сбой документы Россия портал
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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