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Головна Новини дня Росіяни не можуть оформити документи — що сталося

Росіяни не можуть оформити документи — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:58
У Росії стався збій на єдиному порталі державних послуг
Паспорт РФ. Фото: росЗМІ

У Росії стався масштабний збій в єдиному порталі державних послуг. Мешканці країни-агресорки не можуть отримати доступ до сайту та оформити документи.

Про це повідомило російське видання The Moscow Times.

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У РФ стався масштабний збій

Користувачі з Росії масово повідомляють про проблеми з доступом до сайту ЄПДП. За словами юзерів, під час оновлення сторінки виникає помилка, а увійти в особистий кабінет неможливо.

Через збій люди не можуть швидко отримати необхідні довідки чи оформити документи.

Причини збою наразі невідомі, адже офіційні представники поки що не дають жодних коментарів щодо ситуації. Термін відновлення роботи порталу також не уточнюється.

Нагадаємо, напередодні у Росії стався транспортний колапс через хакерську атаку на "Аерофлот".

А також хакери ГУР атакували російські сервери в окупованому Криму.

держпослуги збій документи Росія портал
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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