В Северодонецке россияне планируют снести более 50 многоэтажек

Снесенный дом. Фото иллюстративное: Pexels

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области захватчики планируют демонтировать 50 многоквартирных домов в старой части города. Речь идет о нескольких кварталах, общей площадью чуть более одного квадратного километра.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

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Российская администрация анонсировала проект "планирования части населенного пункта", якобы предусматривающий возведение нового жилья на месте демонтированного. Однако сроки реализации и финансирования проекта пока не определены.

Несмотря на создание оккупантами центра обслуживания мобильной связи, жители Северодонецка остаются полностью отрезанными от мира - в городе нет ни мобильной связи, ни интернета. Даже доступ к так называемой "лнровской" телеком-сети фактически заблокирован: оккупационная администрация не предоставляет разрешений на подключение.

Что происходит в Луганской области

Ситуация в регионе остается напряженной. Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что за прошедшие сутки российские силы совершили 15 штурмов на Северском направлении, в частности в районе Белогоровки. Всего на этом участке фронта противник использовал 191 дрон, а также 15 раз применил артиллерийскую поддержку.

Напомним, оккупанты развернули масштабные мошеннические схемы, чтобы отобрать жилье у украинцев на ВОТ.

Также в Донецкой области, в Мариуполе, оккупанты планируют застроить центр жильем, которое будут продавать россиянам.

Между тем аналитики Института исследования войны объяснили, какие цели ставят россияне на фронте в Луганской области.