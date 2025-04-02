У Сіверськодонецьку росіяни планують знести понад 50 багатоповерхівок

Знесений будинок. Фото ілюстративне: Pexels

У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку в Луганській області загарбники планують демонтувати 50 багатоквартирних будинків у старій частині міста. Йдеться про кілька кварталів, загальною площею трохи більше піж один квадратний кілометр.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

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Російська адміністрація анонсувала проєкт "планування частини населеного пункту", що нібито передбачає зведення нового житла на місці демонтованого. Однак терміни реалізації та фінансування проєкту наразі не визначені.

Попри створення окупантами центру обслуговування мобільного зв’язку, мешканці Сіверськодонецька залишаються повністю відрізаними від світу — в місті немає ні мобільного зв’язку, ні інтернету. Навіть доступ до так званої "лнрівської" телеком-мережі фактично заблокований: окупаційна адміністрація не надає дозволів на підключення.

Що відбувається в Луганській області

Ситуація у регіоні залишається напруженою. Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що минулої доби російські сили здійснили 15 штурмів на Сіверському напрямку, зокрема в районі Білогорівки. Загалом на цій ділянці фронту противник використав 191 дрон, а також 15 разів застосував артилерійську підтримку.

Нагадаємо, окупанти розгорнули масштабні шахрайські схеми, щоб відібрати житло в українців на ТОТ.

Також на Донеччині, у Маріуполі, окупанти планують забудувати центр житлом, яке продаватимуть росіянам.

Тим часом аналітики Інституту дослідження війни пояснили, які цілі ставлять росіяни на фронті в Луганській області.