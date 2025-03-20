Окупанти забудовують центр Маріуполя квартирами для росіян

Будівництво у Маріуполі. Фото: росЗМІ

У центрі тимчасово окупованого Маріуполя російські загарбники планують звести багатоповерхові будинки, розраховані на переселенців з Росії. Йдеться про територію між площею Свободи та Маріупольським державним університетом.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За попередньою інформацією, квартири у цих новобудовах можна буде придбати лише в іпотеку. Тож українці, які залишились без житла внаслідок російського вторгнення й надалі не матимуть де жити. Місцеві жителі негативно сприйняли ці плани росіян. У соцмережах ширяться коментарі, що у Маріуполі практично немає роботи, тож на кого і для чого розраховане новозбудоване житло — невідомо.

Плани будівництва. Фото: скриншот

До початку повномасштабного вторгнення на цій території тривало будівництво нового університету "Метінвест Політехніка", яке стартувало у 2021 році.

Територія у Маріуполі, яку хочуть забудувати росіяни. Фото: Маріупольська міська рада

Тоді планувалося створення сучасного студентського містечка з зеленими зонами, баскетбольними та футбольними майданчиками, що мали бути відкритими для всіх містян. Тепер замість освітнього центру окупанти хочуть забудувати територію житлом для російських переселенців.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з'ясували, які схеми застосовують росіяни проти маріупольців, щоб позбавити їх квартир.

Також на початку місяця стало відомо, що у Маріуполі підірвали автомобіль російського військового.