Оккупанты застраивают центр Мариуполя квартирами для россиян

Строительство в Мариуполе. Фото: росСМИ

В центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики планируют возвести многоэтажные дома, рассчитанные на переселенцев из России. Речь идет о территории между площадью Свободы и Мариупольским государственным университетом.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на местные СМИ.

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По предварительной информации, квартиры в этих новостройках можно будет приобрести только в ипотеку. Поэтому украинцы, которые остались без жилья в результате российского вторжения и в дальнейшем не будут иметь где жить. Местные жители негативно восприняли эти планы россиян. В соцсетях распространяются комментарии, что в Мариуполе практически нет работы, поэтому на кого и для чего рассчитано новое жилье — неизвестно.

Планы строительства. Фото: скриншот

До начала полномасштабного вторжения на этой территории продолжалось строительство нового университета "Метинвест Политехника", которое стартовало в 2021 году.

Территория в Мариуполе, которую хотят застроить россияне. Фото: Мариупольский городской совет

Тогда планировалось создание современного студенческого городка с зелеными зонами, баскетбольными и футбольными площадками, которые должны были быть открытыми для всех горожан. Теперь вместо образовательного центра оккупанты хотят застроить территорию жильем для российских переселенцев.

Напомним, недавно журналисты выяснили, какие схемы применяют россияне против мариупольцев, чтобы лишить их квартир.

Также в начале месяца стало известно, что в Мариуполе взорвали автомобиль российского военного.