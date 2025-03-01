У Маріуполі вибухнув автомобіль окупанта — що відомо

Підірваний автомобіль. Фото: скриншот

У ніч проти 28 лютого 2025 року в тимчасово окупованому Маріуполі стався вибух. Там підірвали автомобіль.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.

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За попередньою інформацією, близько 1:30 у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, який використовував російський військовий.

Наразі наслідки вибуху уточнюються, проте, за попередніми даними, загарбник міг отримати серйозні поранення та перебуває в реанімації.

Нагадаємо, вчора стало відомо про підрив автомобіля російського працівника Федеральної служби безпеки Росії. Після інциденту росіяни посилили перевірки у місті.

Також військовий аналітик Євген Дикий пояснив, який важливий об'єкт сполучає Ростов та Маріуполь.