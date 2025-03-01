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В Мариуполе взорвался автомобиль российского военного

1 марта 2025 10:40
Анастасия Постоенко - Редактор
В Мариуполе взорвался автомобиль оккупанта — что известно
Взорванный автомобиль. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 28 февраля 2025 года во временно оккупированном Мариуполе произошел взрыв. Там взорвали автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

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По предварительной информации, около 1:30 в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova, который использовал российский военный.

Сейчас последствия взрыва уточняются, однако, по предварительным данным, захватчик мог получить серьезные ранения и находится в реанимации.

Напомним, вчера стало известно о подрыве автомобиля российского работника Федеральной службы безопасности России. После инцидента россияне усилили проверки в городе.

Также военный аналитик Евгений Дикий объяснил, какой важный объект соединяет Ростов и Мариуполь.

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