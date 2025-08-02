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Россияне готовят Донецкий аэропорт под военные цели — фото

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 22:09
РФ готовит Донецкий аэропорт для запуска БпЛА
Строительные работы на территории Донецкого аэропорта. Фото: Military Journal

Российские захватчики восстанавливают взлетно-посадочную полосу и обустраивают техническую инфраструктуру на территории Донецкого аэропорта. Вероятно, РФ планирует использовать аэропорт "Донецк" для запуска дронов-камикадзе типа Shahed.

Об этом информирует Military Journal в субботу, 2 августа.

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По данным Military Journal, российские оккупанты, вероятно, восстанавливают инфраструктуру аэропорта "Донецк".

Отмечается, что работы на территории Донецкого аэропорта начались в июле 2025 года. Сейчас видны следующие изменения:

  • Были зарыты фортификации, которые шли через взлетно-посадочную полосу (слева на фото);
  • Строительные работы на месте заброшенных автомобильных стоянок — возможно, подготовка к монтажу топливных резервуаров (по центру фото);
  • Вероятные строительные работы идут на территории гипермаркета "METRO Cash and Carry" №24. Однако неизвестно, идет ли просто восстановление или строительство военного объекта.

В Military Journal отметили, что были единичные сообщения, якобы о пуске Shaheed-136/Герань-2 из аэропорта "Донецк", однако информация не была подтверждена.

Недавно стало известно, сколько дронов с начала 2025 года российские войска выпустили по территории Украины.

Ранее авиационный эксперт ответил, сможет ли Россия полностью перейти на реактивные беспилотники.

аэропорты беспилотники Донецк дроны Шахед
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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