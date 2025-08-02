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Росіяни готують Донецький аеропорт під військові цілі — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 22:09
РФ готує Донецький аеропорт для запуску БпЛА
Будівельні роботи на території Донецького аеропорту. Фото: Military Journal

Російські загарбники відновлюють злітно-посадкову смугу та облаштовують технічну інфраструктуру на території Донецького аеропорту. Ймовірно, РФ планує використовувати аеропорт "Донецьк" для запуску дронів-камікадзе типу Shahed.

Про це інформує Military Journal у суботу, 2 серпня.

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За даними Military Journal, російські окупанти, ймовірно, відновлюють інфраструктуру аеропорту "Донецьк".

Зазначається, що роботи на території Донецького аеропорту розпочалися у липні 2025 року. Наразі видно такі зміни: 

  • Було зарито фортифікації що йшли через злітно-посадкову смугу (зліва на фото);
  • Будівельні роботи на місці закинутих автомобільних стоянок — можливо, підготовка до монтажу паливних резервуарів (по центру фото);
  • Ймовірні будівельні роботи йдуть на території гіпермаркету триває просто відновлення, чи будівництво військового об'єкту.

У Military Journal зауважили, що були поодинокі повідомлення, начебто про пуск Shaheed-136/Герань-2 з аеропорту "Донецьк", проте інформація не була підтверджена.

Нещодавно стало відомо, скільки дронів від початку 2025 року російські війська випустили по території України.

Раніше авіаційний експерт відповів, чи зможе Росія повністю перейти на реактивні безпілотники.

аеропорти безпілотники Донецьк дрони Шахед
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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