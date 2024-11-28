Обстрел Херсонщины 28 ноября — в полиции назвали последствия атаки

Россияне атаковали Херсонщину — есть погибшие и раненые
Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов погиб человек и ранены.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обстрелы Херсонской области
В Херсонской области в результате российских атак один человек погиб и еще 11 получили ранения.
В течение суток под обстрелами оказались: Херсон, Антоновка, Станислав, Белозерка, Камышаны, Берислав, Змиевка, Дудчаны, Милово и Золотая Балка.
Всего в Херсонской области за сутки повреждено 28 объектов: 14 частных и семь многоквартирных домов. Также под обстрел попал объект критической инфраструктуры, больница, два служебных автомобиля полиции и четыре гражданских автомобиля.
Напомним, недавно россияне атаковали Новую Каховку. В результате взрывов погибли и ранены.
Также россияне атаковали дроном гражданский автобус с пассажирами в Херсонской области.
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