Обстрел Херсонщины 28 ноября — в полиции назвали последствия атаки

Последствия обстрелов по Херсонщине. Фото: Национальная полиция Украины

Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов погиб человек и ранены.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Пожар в результате обстрела. Фото: Национальная полиция

В Херсонской области в результате российских атак один человек погиб и еще 11 получили ранения.

Дым от пожара. Фото: Национальная полиция

В течение суток под обстрелами оказались: Херсон, Антоновка, Станислав, Белозерка, Камышаны, Берислав, Змиевка, Дудчаны, Милово и Золотая Балка.

Спасатели тушат гражданское авто. Фото: Национальная полиция

Всего в Херсонской области за сутки повреждено 28 объектов: 14 частных и семь многоквартирных домов. Также под обстрел попал объект критической инфраструктуры, больница, два служебных автомобиля полиции и четыре гражданских автомобиля.

Напомним, недавно россияне атаковали Новую Каховку. В результате взрывов погибли и ранены.

Также россияне атаковали дроном гражданский автобус с пассажирами в Херсонской области.