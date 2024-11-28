Обстріл Херсонщини 28 листопада — у поліції назвали наслдки атаки

Росіяни атакували Херсонщину — є загиблі та поранені
Окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок ворожих обстрілів є загибла людина та поранені.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Обстріли Херсонської області
У Херсонській області внаслідок російських атак одна людина загинула та ще 11 дістали поранення.
Впродовж доби під обстрілами опинилися: Херсон, Антонівка, Станіслав, Білозерка, Комишани, Берислав, Зміївка, Дудчани, Милове та Золота Балка.
Загалом на Херсонщині за добу пошкоджено 28 об’єктів: 14 приватних та сім багатоквартирних будинків. Також під обстріл потрапив об’єкт критичної інфраструктури, лікарня, два службові автомобілі поліції та чотири цивільні автівки.
Нагадаємо, нещодавно росіяни атакували Нову Каховку. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені.
Також росіяни атакували дроном цивільний автобус з пасажирами у Херсоснькій області.
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