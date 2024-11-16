У Херсонській області росіяни атакували дронами мирних мешканців

Російський загарбник запускає дрон. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Херсонській області російські загарбники продовжують атакувати мирних мешканців за допомогою безпілотників. Цього разу жертвами окупантів стали пасажири автобуса.

Про це ми повідомили у Херсонській ОВА у суботу, 16 листопада.

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"Близько п’ятої години вечора під удар російського дрона потрапили двоє жителів Комишан, які перебували в автобусі. В них — вибухові травми й контузії", — говориться у повідомленні.

Чоловік 41-го року також дістав уламкові поранення обличчя та передпліччя. В 19-річного потерпілого діагностували поранення руки.

Зараз обидва чоловіка перебувають у лікарні, їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованої атаки по Києву. У місті працювала ППО.

Також ми писали, що внаслідок російського обстрілу Одеси постраждали будівлі Одеського національного університету імені Мечникова.