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На Херсонщине россияне атаковали дронами автобус с пассажирами

16 ноября 2024 19:56
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Херсонской области россияне атаковали дронами мирных жителей
Российский захватчик запускает дрон. Фото иллюстративное: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Херсонской области российские захватчики продолжают атаковать мирных жителей с помощью беспилотников. На этот раз жертвами оккупантов стали пассажиры автобуса.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в субботу, 16 ноября.

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"Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое находившихся в автобусе жителей Комышан. В них — взрывные травмы и контузии", — говорится в сообщении.

Мужчина 41-го года также получил обломочные ранения лица и предплечья. У 19-летнего пострадавшего диагностировали ранение руки.

Сейчас оба мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

обстрел
Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

Также мы писали, что в результате российских обстрелов Одессы пострадали здания Одесского национального университета имени Мечникова.

обстрелы Херсонская область оккупанты военные преступления дроны

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