В Херсонской области россияне атаковали дронами мирных жителей

На Херсонщине россияне атаковали дронами автобус с пассажирами
В Херсонской области российские захватчики продолжают атаковать мирных жителей с помощью беспилотников. На этот раз жертвами оккупантов стали пассажиры автобуса.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА в субботу, 16 ноября.
Террор против гражданских
"Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое находившихся в автобусе жителей Комышан. В них — взрывные травмы и контузии", — говорится в сообщении.
Мужчина 41-го года также получил обломочные ранения лица и предплечья. У 19-летнего пострадавшего диагностировали ранение руки.
Сейчас оба мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.
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