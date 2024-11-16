В Херсонской области россияне атаковали дронами мирных жителей

Российский захватчик запускает дрон. Фото иллюстративное: росСМИ

В Херсонской области российские захватчики продолжают атаковать мирных жителей с помощью беспилотников. На этот раз жертвами оккупантов стали пассажиры автобуса.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в субботу, 16 ноября.

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"Около пяти часов вечера под удар российского дрона попали двое находившихся в автобусе жителей Комышан. В них — взрывные травмы и контузии", — говорится в сообщении.

Мужчина 41-го года также получил обломочные ранения лица и предплечья. У 19-летнего пострадавшего диагностировали ранение руки.

Сейчас оба мужчины находятся в больнице, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, Россия впервые за последние 73 дня нанесла комбинированную атаку по Киеву. В городе работала ПВО.

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