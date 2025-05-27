В РФ россияне массово скупают самогонные аппараты, ведь власти хотят оставить их без алкоголя

Самогонный аппарат у россиян. Фото: Скриншот

Россияне массово начали скупать самогонные аппараты для производства домашнего алкоголя. За последние пять месяцев статистика продаж подскочила на 37%.

Об этом сообщат российские СМИ.

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Пресса оккупантов пишет, что такой ажиотаж возник на фоне обсуждаемого в правительстве РФ ограничения на продажу на их продажу. Также россияне купили на 35% больше комплектов для приготовления пива.

Кроме того, с начала года на 52% вырос спрос на спиртометры, но их цена оказалась на 8% ниже, чем годом ранее.

В декабре прошлого года в Минздраве РФ сообщили, что в правительстве обсуждают ограничение на продажу аппаратов для самогоноварения. Такую меру решили включить в утвержденную правительством концепцию, которая призвана остановить распространение алкоголизма среди россиян.

В Минздраве РФ отметили, что в стране зафиксирован значительный рост потребления самогона во всех социальных группах. В Госдуме предлагают ограничить продажу аппаратов большой мощности, поскольку они могут использоваться для изготовления самогонки на продажу.

Ранее сообщалось, что из-за санкций, инфляции и экономического кризиса российские граждане стали меньше покупать даже продуктов и товаров первой необходимости. Цены на эти товары продолжают расти.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на билете в цирк детей назвали "беднягами".