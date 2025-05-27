У РФ росіяни масово скуповують самогонні апарати, адже влада хоче залишити їх без алкоголю

Самогонний апарат у росіян. Фото: Скриншот

Росіяни масово почали скуповувати самогонні апарати для виробництва домашнього алкоголю. За останні п'ять місяців статистика продажу підскочила на 37%.

Про це повідомлять російські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Чому у РФ істерика навколо самогоноваріння

Преса окупантів пише, що такий ажіотаж виник на тлі обмеження на продаж, що обговорюється в уряді РФ, на їх продаж. Також росіяни купили на 35% більше комплектів для приготування пива.

Крім того, з початку року на 52% зріс попит на спиртометри, але їх ціна виявилася на 8% нижчою, ніж роком раніше.

У грудні минулого року в МОЗ РФ повідомили, що в уряді обговорюють обмеження на продаж апаратів для самогоноваріння. Такий захід вирішили включити до затвердженої урядом концепції, яка покликана зупинити поширення алкоголізму серед росіян.

У МОЗ РФ зазначили, що у країні зафіксоване значне зростання споживання самогону в усіх соціальних групах. В Держдумі пропонують обмежити продаж апаратів великої потужності, оскільки вони можуть використовуватися для виготовлення самогонки на продаж.

Раніше повідомлялось, що через санкції, інфляцію та економічну кризу російські громадяни стали менше купувати навіть продуктів та товарів найпершої потреби. Ціни на ці товари продовжують зростати.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії на квитку в цирк дітей назвали "бідолахами".