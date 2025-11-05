РФ нанесла удар по угольным предприятия в Донецкой области 5 ноября

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области. В результате пяти ударов авиабомбами повреждены котельная, административные и складские здания.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Россия атаковала угольные предприятия

Российская авиация осуществила пять ударов управляемыми авиабомбами по объектам угольной промышленности.

Под вражеский обстрел попали котельная, административные и складские помещения предприятий угольной отрасли. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас предприятия не работают.

"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", — заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Заявление Минэнерго. Фото: скриншот сообщения в Telegram

