РФ нанесла пять ударов по угольным предприятиям на Донетчине

РФ нанесла пять ударов по угольным предприятиям на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 15:15
обновлено: 15:38
РФ нанесла удар по угольным предприятия в Донецкой области 5 ноября
Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области. В результате пяти ударов авиабомбами повреждены котельная, административные и складские здания.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Россия атаковала угольные предприятия

Российская авиация осуществила пять ударов управляемыми авиабомбами по объектам угольной промышленности.

Под вражеский обстрел попали котельная, административные и складские помещения предприятий угольной отрасли. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас предприятия не работают.

"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", — заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

РФ завдала удару по вугільній промисловості на Донеччині
Заявление Минэнерго. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сделали заявление по ситуации вокруг Покровска и Мирнограда.

А также мы сообщали, что СБУ сорвала попытку РФ атаковать энергетику Киева.

уголь Минэнерго Донецкая область инфраструктура война в Украине
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
