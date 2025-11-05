РФ нанесла удар по угольным предприятия в Донецкой области 5 ноября

РФ нанесла пять ударов по угольным предприятиям на Донетчине
Российская армия в среду, 5 ноября, атаковала угольные предприятия в Донецкой области. В результате пяти ударов авиабомбами повреждены котельная, административные и складские здания.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Россия атаковала угольные предприятия
Российская авиация осуществила пять ударов управляемыми авиабомбами по объектам угольной промышленности.
Под вражеский обстрел попали котельная, административные и складские помещения предприятий угольной отрасли. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас предприятия не работают.
"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", — заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
