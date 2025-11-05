Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завдала п'ять ударів по вугільних підприємствах на Донеччині

РФ завдала п'ять ударів по вугільних підприємствах на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:42
РФ завдала удару по вугільних підприємствах на Донеччині 5 листопада
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Російська армія у середу, 5 листопада, атакувала вугільні підприємства на Донеччині. Внаслідок п'яти ударів авіабомбами пошкоджено котельня, адміністративні та складські будівлі.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала вугільні підприємства

Російська авіація здійснила п'ять ударів керованими авіабомбами по об'єктах вугільної промисловості.

Під ворожий обстріл потрапили котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств вугільної галузі. На щастя, обійшлося без постражадлих. Наразі підприємства не працюють.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

РФ завдала удару по вугільній промисловості на Донеччині
Заява Міненерго. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ зробили заяву щодо ситуації навколо Покровська і Мирнограда.

А також ми повідомляли, що СБУ зірвала спробу РФ атакувати енергетику Києва.

вугілля Міненерго Донецька область інфраструктура війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації