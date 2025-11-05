РФ завдала удару по вугільних підприємствах на Донеччині 5 листопада

Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

Російська армія у середу, 5 листопада, атакувала вугільні підприємства на Донеччині. Внаслідок п'яти ударів авіабомбами пошкоджено котельня, адміністративні та складські будівлі.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Росія атакувала вугільні підприємства

Російська авіація здійснила п'ять ударів керованими авіабомбами по об'єктах вугільної промисловості.

Під ворожий обстріл потрапили котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств вугільної галузі. На щастя, обійшлося без постражадлих. Наразі підприємства не працюють.

"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", — заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Заява Міненерго. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

