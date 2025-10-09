Враг атаковал Украину 112 дронами 9 октября — что известно

Бойцы мобильной огневой группы ПС ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 9 октября украинское небо снова оказалось под массированным ударом. С 19:00 8 октября враг начал атаку, использовав 112 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других, запущенных с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Последствия дроновой атаки

Благодаря работе ПВО удалось сбить или приземлить средствами РЭБ 87 вражеских беспилотников различных типов. Атака задела северные, южные и восточные области страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на эффективную оборону, зафиксировано попадание 22 ударных дронов в 12 населенных пунктах. В настоящее время атака еще продолжается — в воздушном пространстве находится несколько вражеских аппаратов. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и строго соблюдать правила безопасности.

Напомним, в Одесской области возникли масштабные перебои со светом и большой пожар из-за дроновой атаки.

Ранее ВСУ сообщали, что сбивать российские дроны стало сложнее, и назвали способ, как можно им противодействовать.

Также исследователи и аналитики заявили, что Россия в девять раз нарастила количество атак дронами по Украине.