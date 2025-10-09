Ворог атакував Україну 112 дронами 9 жовтня — що відомо

Бійці мобільної вогневої групи ПС ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 9 жовтня українське небо знову опинилося під масованим ударом. З 19:00 8 жовтня ворог розпочав атаку, використавши 112 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших, запущених із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Наслідки дронової атаки

Завдяки роботі ППО вдалося збити або приземлити засобами РЕБ 87 ворожих безпілотників різних типів. Атака зачепила північні, південні та східні області країни.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри ефективну оборону, зафіксовано влучання 22 ударних дронів у 12 населених пунктах. На цей час атака ще триває — у повітряному просторі перебуває кілька ворожих апаратів. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Одеській області виникли масштабні перебої зі світлом та велика пожежа через дронову атаку.

Раніше ЗСУ повідомляли, що збивати російські дрони стало складніше, і назвали спосіб, як можна їм протидіяти.

Також дослідники та аналітики заявили, що Росія вдев'ятеро наростила кількість атак дронами по Україні.