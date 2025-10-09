Відео
Головна Новини дня Росія вночі запустила 112 дронів — скільки цілей не вдалося збити

Росія вночі запустила 112 дронів — скільки цілей не вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 09:52
Ворог атакував Україну 112 дронами 9 жовтня — що відомо
Бійці мобільної вогневої групи ПС ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 9 жовтня українське небо знову опинилося під масованим ударом. З 19:00 8 жовтня ворог розпочав атаку, використавши 112 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших, запущених із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Наслідки дронової атаки

Завдяки роботі ППО вдалося збити або приземлити засобами РЕБ 87 ворожих безпілотників різних типів. Атака зачепила північні, південні та східні області країни.

null
Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри ефективну оборону, зафіксовано влучання 22 ударних дронів у 12 населених пунктах. На цей час атака ще триває — у повітряному просторі перебуває кілька ворожих апаратів. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Одеській області виникли масштабні перебої зі світлом та велика пожежа через дронову атаку.

Раніше ЗСУ повідомляли, що збивати російські дрони стало складніше, і назвали спосіб, як можна їм протидіяти.

Також дослідники та аналітики заявили, що Росія вдев'ятеро наростила кількість атак дронами по Україні.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
