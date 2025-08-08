Видео
Главная Новости дня Россия ночью запускала реактивные БпЛА — как отработала ПВО

Россия ночью запускала реактивные БпЛА — как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 09:16
Россия запустила на Украину 108 вражеских дронов в ночь на 8 августа
Военный ВСУ выслеживает цели в небе. Фото: Нацполиция Украины

В ночь с 7 на 8 августа силы противовоздушной обороны Украины отразили очередную российскую массированную воздушную атаку. Россия атаковала с использованием 104 ударных дронов типа Shahed, беспилотников-имитаций и восьми реактивных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования ВС ВСУ.

Что известно о дроновую атаку на Украину в ночь на 8 августа

Известно, что направления запуска дронов включали российские Шаталово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также Чауду во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:00 утра 8 августа, по предварительным данным, украинские силы обороны уничтожили или подавили 82 вражеские воздушные цели. Среди них есть три реактивных беспилотника и 79 Shahed и дронов-имитаций.

Статистика. Фото: Командование ВС ВСУ

Удары фиксировались по всей территории страны: на севере, юге, востоке и в центре.

Однако не все цели удалось обезвредить: зафиксировано попадание 26 дронов в десяти различных локациях, а также падение обломков сбитых аппаратов еще в восьми населенных пунктах. Информация о возможных последствиях и разрушениях уточняется.

Напомним, на Киевщине раздавались мощные взрывы из-за атаки дронов в ночь на 8 августа.

Также недавно Нидерланды пообещали передать Украине еще несколько систем ПВО Patriot.

беспилотники Украина ППО дроны війна Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
