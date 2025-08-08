Росія запустила на Україну 108 ворожих дронів у ніч проти 8 серпня

Військовий ЗСУ вистежує цілі в небі. Фото: Нацполіція України

У ніч із 7 на 8 серпня сили протиповітряної оборони України відбили чергову російську масовану повітряну атаку. Росія атакувала із використанням 104 ударних дронів типу Shahed, безпілотників-імітацій та вісьмох реактивних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у пресслужбі Командування ПС ЗСУ.

Відомо, що напрямки запуску дронів включали російські Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауду в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:00 ранку 8 серпня, за попередніми даними, українські сили оборони знищили або подавили 82 ворожі повітряні цілі. Серед них є три реактивні безпілотники та 79 Shahed і дронів-імітацій.

Статистика. Фото: Командування ПС ЗСУ

Удари фіксувалися по всій території країни: на півночі, півдні, сході та в центрі.

Однак не всі цілі вдалося знешкодити: зафіксовано влучання 26 дронів у десятьох різних локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів ще у вісьмох населених пунктах. Інформація про можливі наслідки та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, на Київщині лунали потужні вибухи через атаку дронів в ніч проти 8 серпня.

Також нещодавно Нідерланди пообіцяли передати Україні ще кілька систем ППО Patriot.