Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вночі запускала реактивні БпЛА — як відпрацювала ППО

Росія вночі запускала реактивні БпЛА — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 09:16
Росія запустила на Україну 108 ворожих дронів у ніч проти 8 серпня
Військовий ЗСУ вистежує цілі в небі. Фото: Нацполіція України

У ніч із 7 на 8 серпня сили протиповітряної оборони України відбили чергову російську масовану повітряну атаку. Росія атакувала із використанням 104 ударних дронів типу Shahed, безпілотників-імітацій та вісьмох реактивних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у пресслужбі Командування ПС ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Що відомо про дронову атаку на Україну в ніч проти 8 серпня

Відомо, що напрямки запуску дронів включали російські Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауду в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 08:00 ранку 8 серпня, за попередніми даними, українські сили оборони знищили або подавили 82 ворожі повітряні цілі. Серед них є три реактивні безпілотники та 79 Shahed і дронів-імітацій.

null
Статистика. Фото: Командування ПС ЗСУ

Удари фіксувалися по всій території країни: на півночі, півдні, сході та в центрі.

Однак не всі цілі вдалося знешкодити: зафіксовано влучання 26 дронів у десятьох різних локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів ще у вісьмох населених пунктах. Інформація про можливі наслідки та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, на Київщині лунали потужні вибухи через атаку дронів в ніч проти 8 серпня. 

Також нещодавно Нідерланди пообіцяли передати Україні ще кілька систем ППО Patriot.

безпілотники Україна ППО дрони війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації