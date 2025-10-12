Россия атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины — Минэнерго

Россия ночью атаковала газотранспортную энергетику Украины
В ночь на 12 октября российские войска снова атаковали объекты энергетической, а также газотранспортной инфраструктуры Украины. Под ударом оказались несколько регионов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
РФ атакует критическую инфраструктуру Украины
В результате вражеских ударов повреждения получили объекты энергетики в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.
Спасатели ГСЧС вместе с энергетиками оперативно работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением стабильного электроснабжения.
В Министерстве энергетики поблагодарили всех работников энергетической отрасли и спасателей, которые несмотря на опасность продолжают выполнять свою работу и обеспечивают непрерывное функционирование украинской энергосистемы.
Напомним, в результате обстрела Донетчины 12 октября в регионе исчезло электроснабжение.
А также президент Владимир Зеленский отреагировал на усиление российских атак и сказал, сколько ракет и БпЛА страна-агрессор выпустила по Украине за неделю.
