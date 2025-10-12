Видео
Армия
Россия ночью атаковала газотранспортную энергетику Украины

Россия ночью атаковала газотранспортную энергетику Украины

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 12:48
Россия атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины — Минэнерго
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 12 октября российские войска снова атаковали объекты энергетической, а также газотранспортной инфраструктуры Украины. Под ударом оказались несколько регионов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Читайте также:

РФ атакует критическую инфраструктуру Украины

В результате вражеских ударов повреждения получили объекты энергетики в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

Спасатели ГСЧС вместе с энергетиками оперативно работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением стабильного электроснабжения.

В Министерстве энергетики поблагодарили всех работников энергетической отрасли и спасателей, которые несмотря на опасность продолжают выполнять свою работу и обеспечивают непрерывное функционирование украинской энергосистемы.

Міненерго повідомили про удари по інфраструктурі
Заявление Минэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в результате обстрела Донетчины 12 октября в регионе исчезло электроснабжение.

А также президент Владимир Зеленский отреагировал на усиление российских атак и сказал, сколько ракет и БпЛА страна-агрессор выпустила по Украине за неделю.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
