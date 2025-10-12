Відео
Україна
Росія вночі атакувала газотранспортну енергетику України

Дата публікації: 12 жовтня 2025 12:48
Росія атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України — Міненерго
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували об'єкти енергетичної, а також газотранспортної інфраструктури України. Під ударом опинилися кілька регіонів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Читайте також:

РФ атакує критичну інфраструктуру України

Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Рятувальники ДСНС разом із енергетиками оперативно працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням стабільного електропостачання.

У Міністерстві енергетики подякували всім працівникам енергетичної галузі та рятувальникам, які попри небезпеку продовжують виконувати свою роботу й забезпечують безперервне функціонування української енергосистеми.

Міненерго повідомили про удари по інфраструктурі
Заява Міненерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Донеччини 12 жовтня в регіоні зникло електропостачання.

А також президент Володимир Зеленський відреагував на посилення російських атак і сказав, скільки ракет і БпЛА країна-агресорка випустила по Україні за тиждень.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
