Росія атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України — Міненерго

Росія вночі атакувала газотранспортну енергетику України
У ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували об'єкти енергетичної, а також газотранспортної інфраструктури України. Під ударом опинилися кілька регіонів.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
РФ атакує критичну інфраструктуру України
Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.
Рятувальники ДСНС разом із енергетиками оперативно працюють над ліквідацією наслідків обстрілів та відновленням стабільного електропостачання.
У Міністерстві енергетики подякували всім працівникам енергетичної галузі та рятувальникам, які попри небезпеку продовжують виконувати свою роботу й забезпечують безперервне функціонування української енергосистеми.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Донеччини 12 жовтня в регіоні зникло електропостачання.
А також президент Володимир Зеленський відреагував на посилення російських атак і сказав, скільки ракет і БпЛА країна-агресорка випустила по Україні за тиждень.
Читайте Новини.LIVE!