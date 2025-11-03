Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 09:12
обновлено: 09:48
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину — сколько целей ликвидировано
Самолет идет на посадку после выполнения боевого задания. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 ноября российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины. Они применили различные типы ракет и ударных беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 3 ноября

Известно, что в 19:00 2 ноября с территории России и временно оккупированного Крыма противник выпустил три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области, четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с Крымского полуострова, пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Курской области, а также 138 ударных дронов типов Shahed, "Гербера" и других. Основными направлениями запуска были Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск, при этом около 80 беспилотников составляли "Шахеды".

Для отражения воздушного нападения были задействованы силы авиации, подразделения зенитных ракетных войск, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным подсчетам, по состоянию на 08:30 утра силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 116 воздушных целей противника, среди которых одна ракета Х-47М2 "Кинжал" и 115 ударных дронов различных типов. Сбитие целей происходило в северных, восточных и южных регионах страны.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание нескольких ракет и 20 ударных беспилотников в 11 населенных пунктах. Воздушная атака продолжается — в небе остаются несколько вражеских дронов.

Напомним, аналитики посчитали, сколько дронов Россия запустила в Украину в течение октября.

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам стало труднее сбивать российские ударные дроны.

обстрелы ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
