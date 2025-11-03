Відео
Росія вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні — скільки збито

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 09:12
Оновлено: 09:48
У ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну — скільки цілей ліквідовано
Літак іде на посадку після виконання бойового завдання. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 3 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Вони застосували різні типи ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 3 листопада

Відомо, що о 19:00 2 листопада з території Росії та тимчасово окупованого Криму противник випустив три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області, чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Кримського півострова, п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району Курської області, а також 138 ударних дронів типів Shahed, "Гербера" та інших. Основними напрямками запуску були Курськ, Міллерово, Орел і Приморсько-Ахтарськ, при цьому близько 80 безпілотників становили "Шахеди".

Для відбиття повітряного нападу були залучені сили авіації, підрозділи зенітних ракетних військ, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередніми підрахунками, станом на 08:30 ранку силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 116 повітряних цілей противника, серед яких одна ракета Х-47М2 "Кинджал" та 115 ударних дронів різних типів. Збивання цілей відбувалося у північних, східних та південних регіонах країни.

null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання кількох ракет і 20 ударних безпілотників у 11 населених пунктах. Повітряна атака триває — у небі залишаються декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, аналітики порахували, скільки дронів Росія запустила в Україну впродовж жовтня

Також раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським захисникам стало важче збивати російські ударні дрони

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
