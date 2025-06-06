Атака на Луцк 6 июня — повреждено жилье и учреждения есть раненые

Разрушенный дом в Луцке. Фото: Игорь Полищук

В ночь на 6 июня Луцк подвергся массированной атаке со стороны России. Против города было применено 15 ударных дронов и 6 ракет. Есть разрушения в жилой многоэтажке.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

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По состоянию на утро известно о многочисленных повреждениях инфраструктуры. В результате атаки разрушена кровля одного из многоквартирных домов, выбиты окна в большом количестве жилых домов — как многоквартирных, так и частных.

Пострадали также отдельные учебные заведения, коммерческие объекты и государственное учреждение. Кроме того, от обломков и взрывной волны были повреждены и частные автомобили.

Поврежденный дом. Фото: соцсети

Разрушения в доме. Фото: скриншот

"На эту минуту известно о пяти травмированных. Сейчас информации по погибшим нет", — сообщил Полищук.

Мэр подчеркнул, что все профильные службы уже работают на местах и оказывают жителям необходимую помощь. Работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Напомним, Россия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку по Украине в ночь на 6 июня Мощные взрывы раздавались в Киеве — известно о погибших и многочисленных разрушениях.

Также серия взрывов раздавалась в Тернополе. Местные власти сообщили о многочисленных попаданиях по объектам критической и промышленной инфраструктуры, есть перебои с электроснабжением и водоснабжением.