Атака на Луцьк 6 червня — пошкоджено житло й установи є поранені

Зруйнований будинок у Луцьку. Фото: Ігор Поліщук

У ніч проти 6 червня Луцьк зазнав масованої атаки з боку Росії. Проти міста було застосовано 15 ударних дронів і 6 ракет. Є руйнування в житловій багатоповерхівці.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

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Станом на ранок відомо про численні пошкодження інфраструктури. Унаслідок атаки зруйновано покрівлю одного з багатоквартирних будинків, вибито вікна у великій кількості житлових будинків — як багатоквартирних, так і приватних.

Постраждали також окремі навчальні заклади, комерційні об’єкти та державна установа. Крім того, від уламків та вибухової хвилі були пошкоджені й приватні автомобілі.

Пошкоджений будинок. Фото: соцмережі

Руйнування в будинку. Фото: скриншот

"На цю хвилину відомо про п’ятьох травмованих. Наразі інформації по загиблим немає", — повідомив Поліщук.

Мер наголосив, що всі профільні служби вже працюють на місцях і надають мешканцям необхідну допомогу. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Нагадаємо, Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку по Україні в ніч проти 6 червня Потужні вибухи лунали в Києві — відомо про загиблих та численні руйнування.

Також серія вибухів лунала в Тернополі. Місцева влада повідомила про численні влучання по об'єктах критичної та промислової інфраструктури, є перебої з електропостачанням та водопостачанням.