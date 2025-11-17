Атака на Никополь 17 ноября — в ОГА заявили о жертвах

ГСЧС спасает мужчину. Фото: Днепропетровская ОГА

В Никополе 17 ноября российский артиллерийский обстрел привел к гибели двух местных жителей. В результате атаки погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Россия атаковала гражданских в Никополе

Еще одна женщина получила ранения во время этого же удара. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, отдельно пострадал мужчина: он получил травмы в результате атаки FPV-дроном и будет проходить лечение амбулаторно.

Спасение раненого. Фото: Днепропетровская ОГА

Выбитое стекло в окне. Фото: Днепропетровская ОГА

Повреждения в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрел вызвал масштабные разрушения в городе — повреждены многоэтажные дома, магазины и парикмахерская.

Напомним, российские войска часто практикуют атаки FPV-дронами по гражданским — так недавно в Никополе в результате удара пострадали пять человек.

Также в течение вчерашних суток, 16 ноября, Россия атаковала Днепропетровскую область.