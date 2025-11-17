Видео
Главная Новости дня РФ ударила Артиллерией и FPV-дронами по Никополю — есть жертвы

РФ ударила Артиллерией и FPV-дронами по Никополю — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 13:51
обновлено: 13:50
Атака на Никополь 17 ноября — в ОГА заявили о жертвах
ГСЧС спасает мужчину. Фото: Днепропетровская ОГА

В Никополе 17 ноября российский артиллерийский обстрел привел к гибели двух местных жителей. В результате атаки погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина. 

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Читайте также:

Россия атаковала гражданских в Никополе

Еще одна женщина получила ранения во время этого же удара. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, отдельно пострадал мужчина: он получил травмы в результате атаки FPV-дроном и будет проходить лечение амбулаторно.

Нікополь обстріл
Спасение раненого. Фото: Днепропетровская ОГА
Нікополь атака дрона
Выбитое стекло в окне. Фото: Днепропетровская ОГА
Наслідки обстрілів Нікополь
Повреждения в жилом доме. Фото: Днепропетровская ОГА

Обстрел вызвал масштабные разрушения в городе — повреждены многоэтажные дома, магазины и парикмахерская.

Напомним, российские войска часто практикуют атаки FPV-дронами по гражданским — так недавно в Никополе в результате удара пострадали пять человек.

Также в течение вчерашних суток, 16 ноября, Россия атаковала Днепропетровскую область.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
