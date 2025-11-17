Атака на Никополь 17 ноября — в ОГА заявили о жертвах

РФ ударила Артиллерией и FPV-дронами по Никополю — есть жертвы
В Никополе 17 ноября российский артиллерийский обстрел привел к гибели двух местных жителей. В результате атаки погибли 76-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Россия атаковала гражданских в Никополе
Еще одна женщина получила ранения во время этого же удара. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме того, отдельно пострадал мужчина: он получил травмы в результате атаки FPV-дроном и будет проходить лечение амбулаторно.
Обстрел вызвал масштабные разрушения в городе — повреждены многоэтажные дома, магазины и парикмахерская.
Напомним, российские войска часто практикуют атаки FPV-дронами по гражданским — так недавно в Никополе в результате удара пострадали пять человек.
Также в течение вчерашних суток, 16 ноября, Россия атаковала Днепропетровскую область.
