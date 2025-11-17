Атака на Нікополь 17 листопада — в ОВА заявили про жертви

ДСНС рятує чоловіка. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Нікополі 17 листопада російський артилерійський обстріл призвів до загибелі двох місцевих жителів. Внаслідок атаки загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала цивільних в Нікополі

Ще одна жінка дістала поранення під час цього ж удару. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, окремо постраждав чоловік: він отримав травми внаслідок атаки FPV-дроном і проходитиме лікування амбулаторно.

Порятунок пораненого. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вибите скло у вікні. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пошкодження у житловому будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл спричинив масштабні руйнування в місті — пошкоджені багатоповерхові будинки, магазини та перукарня.

Нагадаємо, російські війська часто практикують атаки FPV-дронами по цивільних — так нещодавно у Нікополі внаслідок удару постраждало п'ятеро осіб.

Також впродовж вчорашньої доби, 16 листопада, Росія атакувала Дніпропетровську область.