В Херсоне 1 июля обстреляли больницу - ранены восемь человек

Разрушение стен в больнице. Фото: Александр Прокудин

В понедельник, 1 июля, около 23:00 российские войска обстреляли одно из медицинских учреждений в Херсоне. В результате удара повреждено здание больницы, ранения получили пять пациентов и три сотрудницы медучреждения.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Среди пострадавших - 44-летняя медсестра, которую госпитализировали со взрывной травмой, контузией и осколочным ранением грудной клетки. Еще две работницы больницы, в возрасте 44 и 54 года, лечатся амбулаторно.

Повреждения. Фото: Александр Прокудин

Последствия атаки. Фото: Александр Прокудин

В медицинском учреждении также находятся четверо раненых пациентов: мужчины 58 и 60 лет, а также женщины 64 и 57 лет. У них диагностированы взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Еще одна 69-летняя женщина отказалась от госпитализации после оказания помощи.

Пробоины в стенах от осколков. Фото: Александр Прокудин

Разрушение потолка. Фото: Александр Прокудин

Оккупанты в очередной раз ударили по гражданской инфраструктуре, обстреляв больницу, где находились пациенты и медики. Все пострадавшие получили необходимую помощь, за их состоянием наблюдают врачи.

Напомним, Херсон стал "полигоном" для охоты россиян за гражданскими. Они часто атакуют дронами и не гнушаются бить по мирным жителям даже когда они находятся на похоронах.

Также в начале июня российские войска ударили несколько раз по зданию Херсонской ОГА.