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Росія вдарила артилерією по лікарні в Херсоні — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 07:50
У Херсоні 1 липня обстріляли лікарню — поранено восьмеро людей
Руйнація стін у лікарні. Фото: Олександр Прокудін

У понеділок, 1 липня, близько 23:00 російські війська обстріляли один із медичних закладів у Херсоні. Унаслідок удару пошкоджено будівлю лікарні, поранення дістали п’ятеро пацієнтів і троє працівниць медзакладу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Серед постраждалих — 44-річна медсестра, яку госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітки. Ще дві працівниці лікарні, віком 44 і 54 роки, лікуються амбулаторно.

Лікарня обстріл в Херсоні
Пошкодження. Фото: Олександр Прокудін
Херсон лікарня
Наслідки атаки. Фото: Олександр Прокудін

У медичному закладі також перебувають четверо поранених пацієнтів: чоловіки 58 і 60 років, а також жінки 64 і 57 років. У них діагностовано вибухові травми, контузії й уламкові поранення. Ще одна 69-річна жінка відмовилася від госпіталізації після надання допомоги.

Херсон обстріли
Пробоїни в стінах від уламків. Фото: Олександр Прокудін
Херсон лікарня обстріл
Руйнування стелі. Фото: Олександр Прокудін

Окупанти вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі, обстрілявши лікарню, де перебували пацієнти й медики. Всі постраждалі отримали необхідну допомогу, за їхнім станом спостерігають лікарі.

Нагадаємо, Херсон став "полігоном" для полювання росіян за цивільними. Вони часто атакують дронами і не гребують бити по мирних мешканцях, навіть коли вони перебувають на похоронах

Також на початку червня російські війська вдарили кілька разів по будівлі Херсонської ОВА.

російські війська Херсон обстріли лікарі лікарня
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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