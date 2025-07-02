У Херсоні 1 липня обстріляли лікарню — поранено восьмеро людей

Руйнація стін у лікарні. Фото: Олександр Прокудін

У понеділок, 1 липня, близько 23:00 російські війська обстріляли один із медичних закладів у Херсоні. Унаслідок удару пошкоджено будівлю лікарні, поранення дістали п’ятеро пацієнтів і троє працівниць медзакладу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Серед постраждалих — 44-річна медсестра, яку госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітки. Ще дві працівниці лікарні, віком 44 і 54 роки, лікуються амбулаторно.

Пошкодження. Фото: Олександр Прокудін

Наслідки атаки. Фото: Олександр Прокудін

У медичному закладі також перебувають четверо поранених пацієнтів: чоловіки 58 і 60 років, а також жінки 64 і 57 років. У них діагностовано вибухові травми, контузії й уламкові поранення. Ще одна 69-річна жінка відмовилася від госпіталізації після надання допомоги.

Пробоїни в стінах від уламків. Фото: Олександр Прокудін

Руйнування стелі. Фото: Олександр Прокудін

Окупанти вкотре вдарили по цивільній інфраструктурі, обстрілявши лікарню, де перебували пацієнти й медики. Всі постраждалі отримали необхідну допомогу, за їхнім станом спостерігають лікарі.

Нагадаємо, Херсон став "полігоном" для полювання росіян за цивільними. Вони часто атакують дронами і не гребують бити по мирних мешканцях, навіть коли вони перебувають на похоронах.

Також на початку червня російські війська вдарили кілька разів по будівлі Херсонської ОВА.