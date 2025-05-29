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Россия сбросила КАБы в Запорожской области — люди под завалами

29 мая 2025 08:36
Анастасия Постоенко - Редактор
Авиаудар по Верхней Терсе — под завалами остаются люди
Спасатели тушат огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья
Анастасия Постоенко - Редактор

Утром 29 мая российские войска нанесли удар по селу Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы. Под завалами домов есть люди.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По предварительным данным, оккупанты сбросили не менее пяти КАБов по частному сектору.

В результате атаки разрушен и поврежден ряд жилых домов. Предварительно известно, что под завалами остаются люди. Информация о количестве пострадавших и погибших пока уточняется.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Из-под обломков пытаются достать жителей разрушенных домов.

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Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, Россия регулярно атакует Запорожскую область. Недавно оккупанты атаковали пожарную-спасательную часть и объект железнодорожной инфраструктуры.

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