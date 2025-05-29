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Росія скинула КАБи в Запорізькій області — люди під завалами

29 травня 2025 08:36
Анастасія Постоєнко - Редактор
Авіаудар по Верхній Терсі — під завалами залишаються люди
Рятувальники гасять вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя
Анастасія Постоєнко - Редактор

Вранці 29 травня російські війська завдали удару по селу Верхня Терса Пологівського району Запорізької області, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під завалами будинків є люди.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров

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За попередніми даними, окупанти скинули щонайменше п’ять КАБів по приватному сектору.

Унаслідок атаки зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків. Попередньо відомо, що під завалами залишаються люди. Інформація про кількість постраждалих і загиблих наразі уточнюється.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. З-під уламків намагаються дістати мешканців зруйнованих осель.

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Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія регулярно атакує Запорізьку область. Нещодавно окупанти атакували пожежну-рятувальну частину та об'єкт залізничної інфраструктури

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