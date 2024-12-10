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Россия начала массовый вывод войск из Сирии, — ГУР

10 декабря 2024 14:07
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Сирии — Россия выводит остатки военного контингента из страны
Российский самолет Ан-124. Фото: Википедия
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российская Федерация активно выводит свой военный контингент из Сирии. Процесс осуществляется с помощью военно-транспортной авиации и кораблей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Украины в Telegram во вторник, 10 декабря.

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Россияне покидают Сирию с помощью кораблей и самолетов Фото: ГУР МО

По данным ГУР, с сирийской авиабазы "Хмеймим" запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Известно, что в городе Балтийск Калининградской области готовят к выходу в российскую военно-морскую базу "Тартус" сухогруз Sparta II и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Одновременно в порту "Тартус" осуществляется демонтаж российского военного оборудования и имущества. 

"Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления", — говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что курс на Средиземное море также взяли большие десантные корабли Северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен". В российском отступлении из Сирии также участвуют фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В то же время среди военнослужащих РФ в Сирии царят фрустрация и недовольство действиями командования, а одна из военных баз находится в осаде антиправительственных сил.

Интересно, что Москва смягчила риторику в отношении оппозиционных группировок против режима Асада в Сирии, больше не называя их террористами. 

"Вероятно, государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по беспрепятственному выходу из Сирии", — говорится в сообщении.

Россия начала массовый вывод войск из Сирии, — ГУР - фото 2
Сообщение ГУР МО. Фото: скриншот

Напомним, Израиль совершил масштабные атаки на военные объекты в Сирии, нанеся удары по трем основным авиабазам, складам оружия и объектам военно-морских сил в порту Латакии.

Ранее мы писали о том, что 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан начали возвращаться в Сирию.

По мнению администрации США, падение режима Башара Асада в Сирии сигнализирует об ослаблении позиций его ключевых союзников России и Ирана.

российские войска Сирия ГУР війна Россия авиация

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