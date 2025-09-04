Видео
Главная Новости дня Россия обстреляла Запорожский район — ранены трое гражданских

Россия обстреляла Запорожский район — ранены трое гражданских

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:46
Женщина и двое мужчин получили ранения в Запорожской области
Разбитый автомобиль в Запорожской области в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОГА

Российская армия в очередной раз осуществила обстрелы населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки есть разрушения и раненые гражданские.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Россия массированно атаковала Запорожскую область

В Беленьком Запорожского района российские войска открыли артиллерийский огонь. Снаряды повредили жилые дома, а также линии электро- и газоснабжения. В результате атаки 53-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

null
Последствия атаки. Фото: Запорожская ОГА

В городе Орехов во время обстрелов ранения получили двое мужчин — 63 и 56 лет. Им также оказана медицинская помощь.

Тем временем в громадах области, кроме самого Запорожья, была объявлена воздушная тревога. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы опасности и немедленно направляться в укрытие.

Напомним, Запорожская область находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. Только за прошедшие сутки зафиксировано более 500 обстрелов.

А в Пологовском районе недавно погибли гражданские от российского обстрела.

российские войска Запорожская область обстрелы война в Украине ранение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
