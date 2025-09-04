Женщина и двое мужчин получили ранения в Запорожской области

Россия обстреляла Запорожский район — ранены трое гражданских
Российская армия в очередной раз осуществила обстрелы населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки есть разрушения и раненые гражданские.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Россия массированно атаковала Запорожскую область
В Беленьком Запорожского района российские войска открыли артиллерийский огонь. Снаряды повредили жилые дома, а также линии электро- и газоснабжения. В результате атаки 53-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
В городе Орехов во время обстрелов ранения получили двое мужчин — 63 и 56 лет. Им также оказана медицинская помощь.
Тем временем в громадах области, кроме самого Запорожья, была объявлена воздушная тревога. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы опасности и немедленно направляться в укрытие.
Напомним, Запорожская область находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. Только за прошедшие сутки зафиксировано более 500 обстрелов.
А в Пологовском районе недавно погибли гражданские от российского обстрела.
