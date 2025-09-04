Жінка і двоє чоловіків дістали поранення у Запорізькій області

Розтрощена автівка в Запорізькій області внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія вкотре здійснила обстріли населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки є руйнування та поранені цивільні.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія масовано атакувала Запорізьку область

У Біленькому Запорізького району російські війська відкрили артилерійський вогонь. Снаряди пошкодили житлові будинки, а також лінії електро- та газопостачання. Внаслідок атаки 53-річна жінка дістала поранення. Її ушпиталили, медики надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

У місті Оріхів під час обстрілів поранення отримали двоє чоловіків — 63 та 56 років. Їм також надано медичну допомогу.

Тим часом в громадах області, крім самого Запоріжжя, була оголошена повітряна тривога. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали небезпеки та негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, Запорізька область перебуває під постійними обстрілами з боку російських військ. Лише впродовж минулої доби зафіксовано понад 500 обстрілів.

А у Пологівському районі нещодавно загинули цивільні від російського обстрілу.