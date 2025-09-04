Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія обстріляла Запорізький район — поранені троє цивільних

Росія обстріляла Запорізький район — поранені троє цивільних

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:46
Жінка і двоє чоловіків дістали поранення у Запорізькій області
Розтрощена автівка в Запорізькій області внаслідок атаки РФ. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія вкотре здійснила обстріли населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки є руйнування та поранені цивільні.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Реклама
Читайте також:

Росія масовано атакувала Запорізьку область 

У Біленькому Запорізького району російські війська відкрили артилерійський вогонь. Снаряди пошкодили житлові будинки, а також лінії електро- та газопостачання. Внаслідок атаки 53-річна жінка дістала поранення. Її ушпиталили, медики надають необхідну допомогу.

null
Наслідки атаки. Фото: Запорізька ОВА

У місті Оріхів під час обстрілів поранення отримали двоє чоловіків — 63 та 56 років. Їм також надано медичну допомогу.

Тим часом в громадах області, крім самого Запоріжжя, була оголошена повітряна тривога. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали небезпеки та негайно прямувати в укриття.

Нагадаємо, Запорізька область перебуває під постійними обстрілами з боку російських військ. Лише впродовж минулої доби зафіксовано понад 500 обстрілів.

А у Пологівському районі нещодавно загинули цивільні від російського обстрілу. 

російські війська Запорізька область обстріли війна в Україні поранення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації