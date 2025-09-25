УЗ сообщила о задержке поездов 25 сентября — какие рейсы задерживаются

Россия обстреляла железную дорогу — какие поезда задерживаются
В результате вражеских обстрелов Украины в ночь на 25 сентября была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за обесточивания участков восемь поездов курсируют с задержкой.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".
Из-за атаки РФ задерживают поезда
В результате российского обстрела Николаевской и Кировоградской областей повреждена энергетическая инфраструктура — четыре участка остались без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.
По состоянию на 08:00 движение поездов обеспечивается резервными тепловозами. Из-за этого фиксируются задержки рейсов:
№53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный (+5:09)
№253/254 Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный (+5:09)
№7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас. (+4:47)
№147/148 Киев-Пасс. — Одесса-Главная (+2:01)
№127/128 Львов — Запорожье-1 (+1:18)
№31/32 Перемышль — Запорожье-1 (+1:17)
№51/52 Запорожье-1 — Одесса-Главная (+1:10)
№91/92 Одесса-Главная — Краматорск (+1:02).
Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.
А также стало известно, что ночью армия РФ выпустила по Украине более 170 дронов.
