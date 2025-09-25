УЗ повідомила про затримку поїздів 25 вересня — які рейси затримуються

Поїзд. Фото: Укрзалізниця

Внаслідок ворожих обстрілів України в ніч на 25 вересня було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення ділянок вісім поїздів курсують із затримкою.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Через атаку РФ затримують поїзди

Внаслідок російського обстріли Миколаївщини та Кіровоградщини пошкоджено енергетичну інфраструктуру — чотири дільниці залишилися без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Станом на 08:00 рух поїздів забезпечується резервними тепловозами. Через це фіксуються затримки рейсів:

№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

А також стало відомо, що вночі армія РФ випустила по Україні понад 170 дронів.