УЗ повідомила про затримку поїздів 25 вересня — які рейси затримуються

Росія обстріляла залізницю — які поїзди затримуються
Внаслідок ворожих обстрілів України в ніч на 25 вересня було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення ділянок вісім поїздів курсують із затримкою.
Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".
Через атаку РФ затримують поїзди
Внаслідок російського обстріли Миколаївщини та Кіровоградщини пошкоджено енергетичну інфраструктуру — чотири дільниці залишилися без електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Станом на 08:00 рух поїздів забезпечується резервними тепловозами. Через це фіксуються затримки рейсів:
№53/54 Одеса-Головна — Дніпро-Головний (+5:09)
№253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний (+5:09)
№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пас. (+4:47)
№147/148 Київ-Пас. — Одеса-Головна (+2:01)
№127/128 Львів — Запоріжжя-1 (+1:18)
№31/32 Перемишль — Запоріжжя-1 (+1:17)
№51/52 Запоріжжя-1 — Одеса-Головна (+1:10)
№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:02).
Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
А також стало відомо, що вночі армія РФ випустила по Україні понад 170 дронів.
